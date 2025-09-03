Başkentte Elektrikli Skuter Valizle Seyahat
Ankara'da bir vatandaş, elektrikli skuterle valizini taşıyarak trafikte yolculuk yaptı. Bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve kişinin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı görüldü.
Başkentte bir vatandaşın elektrikli skuter valizle trafikte ilerlediği anlara ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Akköprü kavşağında bir kişi, elektrikli skuter valizle trafikte yolculuk yaptı.
Valiziyle trafikte seyreden kişi, çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, kişinin can güvenliğini riske atarak elektrikli skuter valiziyle sağ şeritten ilerlediği anlar yer aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Akın - Güncel