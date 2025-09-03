Haberler

Başkentte Elektrikli Skuter Valizle Seyahat

Ankara'da bir vatandaş, elektrikli skuterle valizini taşıyarak trafikte yolculuk yaptı. Bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve kişinin can güvenliğinin tehlikeye atıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Akın - Güncel
