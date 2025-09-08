Başkentte Eğitim Yılı Başladı, Trafik Yoğunluğu Arttı

Başkentte 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okul servislerinin de yola çıktığı haftanın ilk iş gününde, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren trafik arttı.

Kentte bazı bölgelerde zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Toplu taşıma aracı kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler nedeniyle de metro ve otobüs durakları da kalabalıklaştı.