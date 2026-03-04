Haberler

Ankara'da aracının gizli bölmesinden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve büyük miktarda nakit para bulundu. Sürücü A.K. gözaltına alındı.

Başkentte polislerce durdurulan aracının gizli bölmesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde 1 sentetik hap, 56 bin 270 lira nakit para ve bir kumanda düzeneği tespit edildi.

Kumanda üzerindeki düğmeye basıldığında torpido bölümünün yaylı mekanizma ile aşağı indiğini belirleyen ekipler, gizli bölmede yaptıkları kontrollerde ise 1 ruhsatsız tabanca, 31 fişek, 18 parça halinde toplam 18 gram satışa hazır kokain ele geçirdi.

Sürücü A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

En ağır saldırı başladı! Şehirde dört bir yanı vuruyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.