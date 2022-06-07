Başkentte caddede uygunsuz şekilde yürüyen kişi gözaltına alındı - Haberler

Başkentte caddede uygunsuz şekilde yürüyen kişi gözaltına alındı Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte caddede uygunsuz şekilde yürüyen kişinin gözaltına alındığını, yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğunun anlaşıldığını ve konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte caddede uygunsuz şekilde yürüyen kişinin gözaltına alındığını, yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğunun anlaşıldığını ve konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesinin Öveçler semtinde caddede uygunsuz yürüyen ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişiye ilişkin açıklama yaptı. Bölgede görevli personelin, olaya ivedilikle müdahale ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı. AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya Güncel Haberler

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