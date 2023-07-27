Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya kesim atölyesinde çalışan 13 yaşındaki çocuk, yük asansörüyle malzeme indirilirken başının sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başkentte başı yük asansörüne sıkışan çocuk yaşamını yitirdi

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mobilya kesim atölyesinde çalıştığı belirtilen çocuk, başının yük asansörüne sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Karpuzlu-1 Caddesi'nde bulunan bir mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle malzeme indirilirken 13 yaşındaki A.A'nın başı, asansör ile duvar arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.