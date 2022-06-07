Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi (5) - Haberler

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi (5)
AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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Keçiören Dutluk Mahallesinde ekili olan yağış Araçların su içinde ilerlemesi ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Keçiören Dutluk Mahallesinde ekili olan yağış
Araçların su içinde ilerlemesi ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
(5)
AA / Emir Sultan Demirci - Güncel