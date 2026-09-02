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Sincan'da markette husumetli akrabasını vurdu

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Ankara Sincan'da bir markette husumetli akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ş.A, akrabası H.P'yi bacağından silahla vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki markette aralarında husumet bulunan akrabasını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir markette Ş.A, aralarında husumet bulunan akrabası H.P. ile tartıştı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Ş.A, yanındaki silahla H.P'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.P, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Ş.A. ise Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde ikili arasındaki arbede ve H.P'nin silahla vurulduğu anlar yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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