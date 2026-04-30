Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yasa dışı silah ticareti ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 25 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya'da bir adreste "yasa dışı silah ticareti yapıldığı" ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda ekipler, yaptıkları aramada 25 kilogram skunk ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan