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Ankara'da kız kardeşlerin ölümüne neden olan kamyon şoförünün yargılandığı davada karar

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Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne yol açan kamyon şoförü Murat Üneş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 3 yıl ehliyetine el konuldu.

Başkentte 2 kız kardeşin ölümüne sebep olan kamyon şoförünün, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapsine ve 3 yıl ehliyetine el konulmasına karar verildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, önceki celse tahliye edilen ancak başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Murat Üneş ile maktul Anıl Gülçür'ün kızı, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısının önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıkladığını hatırlatarak, sanığa son savunmasını yapmak üzere söz verdi.

Sanık Üneş, maktulün ailesine başsağlığı dileyerek, "Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Çok üzgünüm." dedi.

Sanık avukatları ise dosya kapsamında alınan raporlara katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin alt sınırdan ceza alması gerektiğini savundu.

Müşteki avukatı da celse arasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını dosyaya sunduklarını ve mütalaaya katılmadıklarını kaydederek, "Sanık alması gereken önlemleri almayarak, taksirle değil, kastla bu suçu işlemiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Murat Üneş'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapsine, 3 yıl ehliyetine el konulmasına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Kırım Caddesi, Emek Mahallesi'nde Murat Üneş idaresindeki kamyonetin birdenbire hareket ettiği, bu sırada aracın önünden geçen Anıl Gülçür ve Semra Çevik'e çarptığı, 66 yaşındaki Gülçür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Çevik'in ise kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdiği aktarılan iddianamede, sürücü Murat Üneş'in olay yerinde gözaltına alındığı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Üneş'in, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
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