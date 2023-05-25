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Başkent'te köprü altları sel suları altında kaldı

Güncel Haberler

Başkentin batısında etkili olan yağmur sonrası başkentte köprü altları sel suları altında kaldı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak gösterdi. Öğleden sonra etkili olan yağmur sonucu ise Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Oğuz Yılmaz Caddesi'nde Plevne köprü altı kullanılamaz hale geldi.

Başkent'te köprü altları sel suları altında kaldı

ANKARA - Başkentin batısında etkili olan yağmur sonrası başkentte köprü altları sel suları altında kaldı.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak gösterdi. Öğleden sonra etkili olan yağmur sonucu ise Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Oğuz Yılmaz Caddesi'nde Plevne köprü altı kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Güncel

Sincan Ankara Güncel Haberler

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