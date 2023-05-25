Başkent'te köprü altları sel suları altında kaldı

Başkentin batısında etkili olan yağmur sonrası başkentte köprü altları sel suları altında kaldı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak gösterdi. Öğleden sonra etkili olan yağmur sonucu ise Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Oğuz Yılmaz Caddesi'nde Plevne köprü altı kullanılamaz hale geldi.