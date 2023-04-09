Başkent'te çiçek açan çiğdemlerle bahar yüzünü gösterdi Kızılcahamam'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, dağın eteklerinde ise sarı çiğdemlerin görüntüsü hayran bırakıyor Başkent'in yeşil yüzü olarak tanınan Kızılcahamam'da baharın gelmesi ile birlikte doğa uyanmaya başladı.

Başkent'te çiçek açan çiğdemlerle bahar yüzünü gösterdi

Kızılcahamam'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, dağın eteklerinde ise sarı çiğdemlerin görüntüsü hayran bırakıyor

ANKARA - Başkent'in yeşil yüzü olarak tanınan Kızılcahamam'da baharın gelmesi ile birlikte doğa uyanmaya başladı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, dağların eteklerinde ise çiğdemler çiçek açtı. Işık Dağı zirvesinde bulunan yaylalarda beyaz örtünün etkisi devam ederken, Karagöl ve çevresinde karın içinde çiçek açan çiğdemler baharın yüzünü gösteriyor. Karagöl'de beyazın yeşil ile buluşması dron ile görüntülendi.