Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi - Haberler

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Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi

Ankara'nın yeni cazibe merkezi Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın yeni cazibe merkezi Başkent Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim 2021'de açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi, kapılarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Altındağ Belediyesince düzenlenen "Çocuk ve Çevre" temalı etkinlikte, sihirbazlık şovları, çocuk tiyatrosu ve palyaçoların gösterileri çocukların beğenisini topladı.

Çocuklarıyla unutulmaz anlar yaşayan aileler de alanda yer alan atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirerek, keyifli vakit geçirdi.

Bugün akşama kadar sürecek kutlamalarda çocuklar, canlı langırt, engelli parkur, kukla şov, tırmanma duvarı, kaydıraktan oluşan oyun alanlarıyla bayramın coşkusunu yaşayacak.

AA / Ömer Olcay - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Ankara, Çocuk, Güncel, Haberler

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