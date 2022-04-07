Başkan Yalçınkaya ve Mehmet Ekinci de takıma prim müjdesi verdi

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (Bültenler) - Akçakale Belediye spor, spora ve sporcuya tam destek veren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın güvenini boşa çıkarmadı.

2021-2022 Süper Amatör Lig'inde sezonu 51 puanla tamamlayan Akçakale Belediye spor ve Bozova Belediye spor final maçına çıktı. Saat 15.00'te 11 Nisan Stadı'ndaki karşılaşma için Akçakale Belediyesi taraftarlara ücretsiz ulaşım sağladı. Maça Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve takımın kurucu isimlerinden Eyyübiye eski Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de katıldı. Maç öncesi Başkan Yalçınkaya soyunma odasına giderek takıma moral desteği verdi ve futbolcular sahaya zafer parolası ile çıktı.

Zorlu mücadelede rakibini 2-1 yenen Akçakale Belediye spor şampiyon oldu. Böylece Akçakale, tarihinde bir ilk daha yaşadı ve ilçeye şampiyonluk kupası kazandırıldı.

BAŞKAN YALÇINKAYA: AKÇAKALE TARİHİNDE YENİ BİR DESTAN YAZILDI

Maç sonrası Başkan Yalçınkaya ve Ekinci, sporcuların yanına giderek hem Teknik Direktör Musa Bucak'ı ve takımı tebrik etti hem de prim müjdesi verdi. Konuya dair açıklama yapan Başkan Yalçınkaya, Akçakale'nin ilk kez şampiyonluk aldığına dikkat çekti ve "Sezonun sonunda Akçakale ipi göğüsledi. Bugün şampiyon oldu. Bu şampiyonluk ile beraber inşallah Akçakale tarihine de yeni bir destan yazıldı. İlk defa takım Süper Lig'de kupayı Akçakale'ye götürüyor. Takımla iftihar ediyoruz" dedi.

BAŞKAN YALÇINKAYA'DAN FUTBOLCULARA PRİM

Futbolculara prim müjdesi de veren Başkan Yalçınkaya "Ben kendim belediye başkanı olarak gereken desteği verdim. Sayın Mehmet Ekinci kardeşim de bir Akçakaleli olarak, geçmişteki emeğine karşı olarak gereken desteğini ortaya koydu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

EKİNCİ'DEN HEM TEBRİK HEM DESTEK

Ekinci de futbolculara prim desteği sözü vererek "Akçakale Belediye spor'u tebrik ediyoruz. 2002 yılında Akçakale Tarım spor olarak kurulmuştu. Şimdi Akçakale Belediye spor olarak devam ediyor. Böyle bir şampiyonluk maçına davet edilince hemen biz burada bulunduk, desteğimizi ifade ettik. BAL'da çıkılacak final maçında da başarılar diliyoruz. Başkanımız desteğine ben de teşekkür ediyorum. Başkanımızın desteğine biz de katkı olarak futbolcu kardeşlerimize destekte bulunacağız. Spor barış, kardeşliktir. Bu tarz barış, kardeşlik faaliyetlerinin artırılması gerekiyor. Bugün Bozova-Akçakale karşı karşıya geldi ama sahada karşı karşıya geldi. Bütün Urfa olarak saha dışında herkes spor paydası altında beraber olarak bir arada bulunmaya devam edecek" diye konuştu.

Açıklamaların ardından takım, sahada kupa kaldırdı ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Bültenler / Güncel