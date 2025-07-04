Başkan Yalçın'dan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Başkan Yalçın'dan Orman Yangınlarına Karşı Uyarı
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Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaz aylarında orman yangını riskine dikkat çekerek, vatandaşları bu konuda gerekli önlemleri almaya davet etti.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, İç Anadolu'nun en büyük ormanlarından biri olan Akdağmadeni ormanlarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yozgat Valiliğince alınan kararlar doğrultusunda belirlenen alanlar dışında milli park ve tabiat parklarında piknik yapılmasının ve yer ateşi yakılmasının yasaklandığını hatırlatan Yalçın, "Akdağmadeni ormanlarını riske atacak davranışlarda bulunmayacağına inancım tam olup ormanlık alanlarda yer ateşi yakmak, sigara izmariti bırakma, cam şişe atma gibi yangına sebebiyet verecek durumlardan kaçınmalarını tekraren hatırlatıyor, herkesin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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