Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, üniversitelilere evlerinde sahur sofrası hazırlıyor

Erzurum'un Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ramazan ayında kent dışından gelen üniversite öğrencilerine iftar ve sahur ziyareti gerçekleştiriyor. Öğrencilerle birlikte sahur sofrası hazırlayan Uçar, onlarla keyifli zaman geçirerek gönüllerine dokunuyor.

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ramazan ayında misafir olduğu öğrencilerin evinde sahur sofrası hazırlıyor.

Uçar, eğitimleri için kent dışından gelen öğrencilerin evlerine her yıl ramazan ayında iftar ve sahurda geleneksel olarak misafir oluyor.

Bu kapsamda kentteki bir mahallede üniversite öğrencilerinin kaldığı eve giden Uçar, öğrencilerle sahur sofrası hazırladı.

Uçar, menemen de pişirdiği öğrencilerle sahur yapıp bir süre sohbet etti.

Ramazanın ilk günlerinde iftarı da öğrencilerin evinde açan Uçar, ziyaretleriyle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor.

Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan ayında iftarı üniversiteli öğrencilerin evlerinde gençlerle yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Sahurda üniversiteli öğrenci kardeşlerimizin evine misafir olduk. Koyu bir sohbet ve muhabbet eşliğinde hazırladığımız menemen ile soframızı şenlendirdik. Gönül kapılarını bizlere açan Mersin, Erzincan, Nevşehir, Bursa ve Ankaralı kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyor, sağlık, huzur ve hayırlarla dolu ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
