Ünye Belediye Başkanı Tavlı, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tavlı, mesajında, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de milli mücadelenin haklılığını dünyaya duyurmak gibi tarihi bir misyonla yola çıktığını belirterek, kurumun bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansının güvenilir habercilikteki öncü rolüne dikkatİ çeken Tavlı, şu ifadeleri kullandı:

"106 yıl önce, milletimizin sesini dünyaya duyurmak, hakikatin izini sürmek ve bağımsızlık mücadelesinin kalemle yazılan destanına omuz vermek amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, bugün de aynı inanç, sorumluluk ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve güvenilir haberciliğin öncüsü olan AA, yalnızca bir haber kaynağı değil, aynı zamanda milletimizin hafızası, vicdanı ve dünyaya açılan penceresi olmuştur."

Tavlı, ajansın köklü geçmişine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı yıl dönümünde, başta fedakar basın emekçileri olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, Anadolu Ajansının nice yıllar boyunca hakikatin sesi olmaya devam etmesini temenni ediyorum. 106 yıllık köklü geçmişiyle gurur duyduğumuz Anadolu Ajansının yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."