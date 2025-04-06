Başkan Sekmen, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansı'nın (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sekmen yaptığı yazılı açıklamada, milletin sesi, asrın çınarı Anadolu Ajansı'nın 105 yaşında olduğunu belirtti.

İstiklal Mücadelesi'nin en karanlık günlerinde milletin sesini duyurmak, hakikatin bayrağını dalgalandırmak için kurulan Anadolu Ajansı'nın 105. yaşını kutladığını aktaran Sekmen, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin temelleri atılırken kalemiyle, haberiyle, iradesiyle mücadeleye omuz veren bu kutlu çınar, 105 yıldır tarafsızlığın, güvenin ve millet iradesinin sesi olmayı başarmıştır. Erzurum'un milli mücadelenin ilk meşalesinin yakıldığı şehir olma sorumluluğuyla Anadolu Ajansı'nın bu anlamlı yıl dönümünü gururla kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Halide Edip Adıvar olmak üzere, ajansımızın kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, Anadolu Ajansı'nın tüm çalışanlarına başarı dileklerimi iletiyorum."