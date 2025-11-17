Başkan Seçer, Kız Kardeşini Son Yolculuğuna Uğurladı

BAŞKAN SEÇER, KARDEŞİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kız kardeşi Doç. Dr. Arzu Seçer (47) hayatını kaybetti. Başkan Seçer ile Meral Seçer, Arzu Seçer'in ikindi namazına müteakip Tarsus Güney Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze törenine katıldı. Başkan Seçer'in yaşamını yitiren kardeşi Arzu Seçer, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Seçer'i acı gününde; Mersin Valisi Atilla Toros, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Gökan Zeybek, CHP PM Üyesi Engin Özkoç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, mevcut ve geçmiş dönem milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, kent protokolü, iş ve siyaset dünyasının temsilcileri, çalışma arkadaşları, aile üyeleri ve Mersinliler yalnız bırakmadı.

Başkan Seçer cenaze töreninin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Nikah Merkezi'nde taziyeleri kabul etti.