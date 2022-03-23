Başkan Saygılı, Gençler İle Buluştu

KIRIKKALE (Bültenler) - Gençlerin Yanındayız

Pandemi döneminde gençlerin aile sıcaklığı ortamında sınavlara hazırlanmaları için açılan Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi gençler, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile buluştu. Gençlerin merak ettiği tüm sorulara veren Başkan Saygılı, gençlere kendilerini geliştirme ve idallerini belirleyip bu yönünde çalışmaları için tavsiyelerde bulundu. Şehir genelinde gençlik yatırımları hakkında bilgi de veren Başkan Saygılı, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Eğitime Büyük Önem Veriyoruz

Kırıkkale Belediyesinin gençlere yönelik yatırımlara ağırlık verdiğini belirten Saygılı, özellikle günün her saati dolup dolup boşalan Gençlik Merkezinin, Kırıkkaleli gençler tarafından büyük beğeni topladığını belirtti. Burada gençlere yönelik ücretsiz internet,KPSS ve LGS'ye hazırlık kursları düzenlediklerini belirten Saygılı eğitime büyük önem verdiklerini belirtti. Burada özellikle LGS'ye hazırlanan gençlerden başarı beklediğini belirten Belediye Başkanı Saygılı " "Gençlerimiz bizlerin yarınları,kıymetlileri, onların istekleri bizler için son derece önemli Sizlerin eğitimine katkıda bulunmak, kişisel gelişiminizi desteklemek için açtığımız Gençlik Merkezimizde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu çalışmalara devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bilim Merkezi Hizmette Olacak

Kırıkkaleli ve bölge gençlere yönelik en büyük yatırımlarından birisinin de Bilim Merkezi olduğunu söyleyen Başkan Saygılı, burada ki çalışmaların hızla devam ettiğini yakın zamanda açılacağını belirterek "Özellikle ilk ve orta öğretim düzeyinde olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefleyen Bilim Merkezimizde akılcı, meraka, keşfetmeye dayalı, atölyeler olacak" ifadesini kullandı. Bilim Merkezinin son derece özgün olacağını belirten Başkan Saygılı, ziyaretçilerin aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyimleyebilecekleri, sosyal alanları olan dinamik bir ortamı gençlere sunmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Gezi İsteklerini Geri Çevirmedi

Gençlerin, gezi isteklerini geri çevirmeyen Başkan Saygılı "Gençler istiyorsa gideriz,imkanolur ise birlikte gideriz. Gençlerimiz ile olmaktan son derece keyif alıyorum. Derslerinizi ihmal etmeyin birlikte günü birlik geziler düzenleyebiliriz" dedi. Özellikle sınava hazırlanan gençler ile piknik yapma sözü de veren Başkan Saygılı "Sizlerin gireceği sınavlar öncesi birlikte yeni mesire alanımızda büyük bir piknik düzenleyelim, sınav öncesi bütün stres ve kaygılarınızı burada bırakıp sınavlara girelim.Sizler yeterki derslerinize çalışın, sizler geleceğimizsiniz" dedi.Gençlere ikramda bulunan Başkan Saygılı, daha sonra yine gençlerin söylediğitürkülere eşlik ettiler.

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