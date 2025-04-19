Başkan Sarı, Vatandaşların Taleplerini Dinledi
Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' toplantısında, vatandaşların sorularını yanıtlayarak, taleplerini dinledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, vatandaşların taleplerini dinledi.
Başkan Sarı, Kardeşlik Çarşısı'nda, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" toplantısında katıldı.
Burada vatandaşların sorularını yanıtlayan, taleplerini dinleyen Sarı, yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.
Programa, AK Parti Altınözü İlçe Başkanı Hakan Dönmez de katıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel