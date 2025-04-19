Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi

Başkan Sarı, Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Başkan Sarı, Vatandaşların Taleplerini Dinledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' toplantısında, vatandaşların sorularını yanıtlayarak, taleplerini dinledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Sarı, Kardeşlik Çarşısı'nda, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" toplantısında katıldı.

Burada vatandaşların sorularını yanıtlayan, taleplerini dinleyen Sarı, yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Programa, AK Parti Altınözü İlçe Başkanı Hakan Dönmez de katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.