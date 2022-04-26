Başkan Özen ve Başkan Gümüşel Esnaf Ziyaretlerini Aksatmıyorlar

SAPANCA, SAKARYA (Bültenler) - Her fırsatta halkın içinde olan ve sorunlarına ortak olan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, gerçekleştirdiği ziyaretlerini Ramazan Ayında da aralıksız sürdürüyor. İftar saati öncesi ve teravih sonrası esnafla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Özen; "Esnafımızın sorunlarını dinleyip çözüm odaklı çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece halledemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmaz. Sapanca Belediyesi olarak ilçe merkezinde olduğu gibi tüm mahallelerimizin ihtiyacı olan hizmetlerini yapmak için gayret ediyoruz. Yollarıyla, asfaltlarıyla, sosyal tesisleri, kültür, spor ve daha birçok projesiyle ilçemizi beraber geliştirip güzelleştiriyoruz. Şükürler olsun ki Ramazanın bereketinden istifade edenlerdeniz. İftar öncesi ayrı iftar sonrası ayrı muhabbet ve misafirperverliklerle karşılayan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayının bereketi ve huzuru ile tüm hemşerilerime hayırlı Ramazanlar dilerim" diye belirtti.

Sapanca'da Ramazan bir başka güzel

AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel,"Ramazan ayının paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini ilçemizde yaşıyoruz. Bu gün de Ramazanla şenlenen Sapanca esnafımıza iftar öncesi hayırlı, bereketli bol kazançlar diledik. Teravih sonrası ise yudumlanan çayların eşliğinde edilen muhabbetlerin tadı bir başka, teravih öncesi ve sonrası Sapanca'da Ramazan bir başka güzel" dedi. Gerçekleşen ziyaretlerde ilçe esnafı ve vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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