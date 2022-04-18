Başkan Özen, iftarda muhtar ve vatandaşlarla buluştu

Her fırsatta mahalle muhtarları ile bir araya gelen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, iftar öncesi mahalle muhtarlarıyla toplantı yaparak istişarede bulundu. Toplantıda üç yıllık hizmet sürecindeki yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sunum eşliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı bir süre soru cevap ve taleplerin alınması ile devam etti. Toplantı sonrası belediye iftar çadırında muhtar ve vatandaşlarla iftar yapıldı. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen;"Tutmuş olduğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetlerin kabul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hem kaynaşmamıza vesile olması anlamında hem de birlik ve beraberliğimizin sergilenmesi anlamında güzel bir iftar yapmış olduk. İftar programımıza katılan tüm muhtarlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum" diye belirtti. İftar programında bulunan muhtarlar, bu güne kadar mahallelerine verilen hizmetler için teşekkür ediyoruz. Her zaman kapısını bize açık tutan, tüm taleplerimize dönüş yapan başkanımızın hizmetlerini takdir ediyoruz, dediler.

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