Başkan Kayalar'dan hemşirelere ziyaret

Başkan Kayalar, ziyaretleri kapsamında hemşirelere çiçek vererek, günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü kapsamında Menderes Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri biriminde çalışan hemşireleri ziyaret ederek, günlerini kutladı.

"Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez"

Ziyaretleri sonrası açıklama yapan Başkan Kayalar, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına değinerek, "Pandemi döneminde de açıkça gördüğümüz gibi sağlık çalışanlarımız sağlığımız için gece gündüz cansiperane çalıştılar. Ailelerinden ve sevdiklerinden uzak günlerce hastanelerde kalıp nöbet tutan sağlık çalışanlarımızın haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz." dedi.

Başkan Kayalar'dan Hemşireler Günü mesajı

Başkan Kayalar, tüm hemşirelerin gününü kutlayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü kapsamında ilçemizdeki hemşirelerimizi ziyaret ettik. Sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgiyle fedakarca çalışan tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum. Özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın daima yanlarında ve destekçileri olacağız."

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