Başkan Karalar, doktorlardan bilgi aldı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Karalar, saldırıyı gerçekleştiren kişinin belediye personeli olduğunu ve neden böyle bir şey yaptığını anlamadıklarını belirtti. Samet'in ameliyatını Balcalı Hastanesi'nden uzman hocaların yaptığını ve herkesten dua beklediklerini söyledi.
BAŞKAN KARALAR, DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında bilgi veren Karalar, "Saldırıyı gerçekleştiren kişi, yalvar yakar işe aldığımız biriydi. Niye böyle bir şey yaptı, anlamadık. Belediye personeli olduğu için arkadaşlar üstünü aramamışlar. Balcalı Hastanesi'nden işinde uzman, çok önemli hocalarımız Samet'in ameliyatını yapıyor. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.