Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtına ve hortumdan zarar gören Sakarcalık köyünü ziyaret etti. Belediye ekipleri gün boyunca köyde çalışma yürüttüler.

Başkan Kara, yaşanan afetten zarar gören Sakarcalık köyünü ziyaret etti

OSMANİYE - Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtına ve hortumdan zarar gören Sakarcalık köyünü ziyaret etti.

Muhtar Yusuf Toktaş'tan köydeki son durum hakkında bilgi alan Başkan Kadir Kara, köy sakinleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Felaketten etkilenen köyümüzde hemşerilerimizin her zaman yanlarında olacağını belirten Belediye Başkanı Kadir Kara; "Allah, böylesi afeti bir daha yaşatmasın inşallah. Köy muhtarımızla istişareli bir şekilde ilkokulumuzun eksiklerini tamamlayacağız, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye gayret göstereceğiz." İfadelerini kullandı.

-Belediye ekipleri gün boyunca köyde çalışma yürüttüler

Sakarcalık köyünde meydana gelen fırtınadan olumsuz etkilenen köy sakinlerini, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler gün boyunca yalnız bırakmadılar.

Zarar gören her evi tek tek ziyaret eden ekipler, vatandaşların acil ihtiyacı olan gıda kolisi dağıtımında ve vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundular.Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetleri dile getiren köy sakinleri, Osmaniye Belediyesine çalışanlarına teşekkür ettiler.