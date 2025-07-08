Başkan Kara'nın Tutuklanması İstendi

Başkan Kara'nın Tutuklanması İstendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Yardımcısı Engin Tüter tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

BAŞKAN KARA'NIN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün akşam gözaltına alınan 6 şüpheli ile birlikte toplam 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Tek tek ifadeleri alınan diğer şüpheliler de gün içerisinde nöbetçi hakimliğe sevk edilecek. Diğer yandan rüşvet soruşturması kapsamında ifade sırası bekleyen şüphelilerden birinin rahatsızlanması sonrası 112'ye ihbarda bulunuldu. Manavgat Adliyesi'ne gelen sağlık ekibi, şüpheliye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra adliyeden ayrıldı.

İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! 4 süt şirketine rekor ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.