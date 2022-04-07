Başkan Gürkan, Millet Kütüphanesinde incelemelerde bulundu

MALATYA (Bültenler) - İnceleme gezisine Başkan Gürkan'ın yanısıra Genel Sekreter Cemal Noğay, MESTON Genel Müdürü Fahri Ulubaba, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini belirten Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru, "Mahallemizin bir parçası olan bu yapıdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerin ellerine sağlık sizinle gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun belediyemizin bütün birimlerinden memnunuz. Allah sizden razı olsun" dedi.

Gürkan: Malatya çok güzel bir kütüphane kazanıyor

İnceleme gezisi sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, "Malatya'ya kazandıracağımız Kütüphane'nin inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yapımı devam eden kütüphanemiz Malatya'ya yakışır, yaraşır bir fiziki yapı ve fiziki kapasiteye sahip. Çocukların, gençlerin ve üniversitede doktora tezi hazırlayanlar için hazırlanan alanların olduğu geniş kapasiteli ve kafeteryalarıyla Malatya'ya yakışır yaraşır bir kütüphane olacak.

Bilindiği gibi Malatya'nın bir kütüphanesi yoktu. Malatya Büyükşehir ama kütüphanesi olmayan bir büyükşehirdi. Belediye olarak özellikle burada kütüphanenin yapılması noktasında gerekli çalışmaları yaptık. Çünkü bir şehri ortaya çıkaran o şehrin kütüphanesidir, o ilin kültür merkezleridir. Bu alanın kütüphane olması noktasında gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz ortak protokol muhaceresi içerisinde Bakanlıklarımızdan almış olduğumuz kaynaklar ile Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarıyla birlikte bu alana devasa, güzel Malatya'ya yakışan ve bölgenin en güzel kütüphanesini yapıyoruz. Kütüphanemizin Malatya'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kütüphanenin yapımında emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve ilgili müellif firmaya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bültenler / Güncel