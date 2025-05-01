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Başkan Gültekin, Öğrencilerle Tecrübe Paylaşımında Bulundu

Başkan Gültekin, Öğrencilerle Tecrübe Paylaşımında Bulundu
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Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle 'Tecrübe Transferi' dersi kapsamında bir araya gelerek kamu yönetimi ve kariyer planlaması konularında tecrübelerini paylaştı.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.

Okulda düzenlenen "Tecrübe Transferi" dersi kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Gültekin, kamu yönetimi, liderlik ve kariyer planlaması gibi konularda öğrencilere tecrübelerini aktardı.

Gültekin, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu ve akademik personellere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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