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Başkan Güler'den Öğrencilere PISA Sınavı Öncesi Moral Desteği

Başkan Güler'den Öğrencilere PISA Sınavı Öncesi Moral Desteği
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, PISA sınavına girecek öğrencilerle bir araya gelerek başarıları için moral verdi ve deneyimlerini paylaştı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sınava girecek öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavı öncesi Ordu Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

İdareciler ve öğretmenlerle sohbet eden Güler, daha sonra öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Başarının önemine işaret eden Güler, "İçinizden çok kıymetli insanlar çıkacağı belli. Sınavda da heyecan yapmadan diğer günler gibi kabul ederek sınavınızı tamamlayın. Sınavı başarıyla geçeceğinize olan inancımız sonsuz. Sizler bizim gururumuzsunuz. Başarılarınızla yalnızca Ordu'nun değil, Türkiye'nin de adını dünyaya duyuracağınıza yürekten inanıyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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