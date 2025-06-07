Başkan Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı

Başkan Ferdi Zeyrek Elektrik Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, site havuzundaki arıza ile ilgilenirken elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, site havuzundaki arıza ile ilgilenirken elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitede yer alan havuzun makine dairesindeki arıza ile ilgilenirken elektrik çarptı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Başkan Zeyrek, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun

Trump tüm kapıları kapattı! Musk için söylediği ortalığı karıştıracak
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.