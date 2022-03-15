Başkan Ergün, Zeki Bilgin'i Ağırladı

SARUHANLI, MANİSA (Bültenler) - Ziyarette Saruhanlı ilçesinde işbirliği içerisinde yapılacak proje ve çalışmalar görüşüldü.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçede yaptıkları çalışmalara ilişkin Başkan Ergün'e bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Bilgin'e teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ziyarette Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantısı sonrasında imzalanan protokol kapsamında işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalara ilişkin durum değerlendirmesi yaptı.

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