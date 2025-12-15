Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Fevzi Çakmak Bulvarı'nda dükkanları ziyaret eden Bulut, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.
Altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bulut, kentin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel