Başkan Demirbaş, öğrencilerle iftar yaptı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Meliha Hasanali Bostan Fen Lisesi'nde düzenlenen iftar programında öğrencilerle aynı sofrada bir araya geldi.

Okulu yaptıran Hasanali Bostan'ın eşi Meliha Bostan'ın da katıldığı programda öğrencilerle buluşan Demirbaş, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte öğrencilerle orucunu açan Demirbaş, iftar sonrasında da öğrenciler ve okul yöneticileriyle sohbet etti.

Programda konuşan Demirbaş, hayır sofralarında gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, okulu ve yurdu yaptıran Hasanali Bostan'a Allah'tan rahmet diledi.

İftar programının ardından Demirbaş, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i telefonla arayarak okulda eğitim gören Osmaniyeli öğrenciler Sultan ve Ece ile görüntülü görüştürdü.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen program, öğrenciler ve idarecilerin sohbetiyle sona erdi.