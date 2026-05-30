Büyükşehir Belediye Büyükkılıç, Ulaşım AŞ personeliyle bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım AŞ personeli ile bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ulaşım A. Otobüs İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleşen programda Büyükkılıç, personelle bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Burada personele hitap eden Büyükkılıç, Ulaşım AŞ'nin belediyenin yüz akı birimlerinden biri olduğunu belirtti.

Çalışanların bayramlarını tebrik eden Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah bu dayanışmamızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin diye dua ve temennide bulunuyorum. Bugüne kadar da ulaşım biriminden hiçbir aykırı davranış görmedik. İyi ki varsınız. Her zaman sağduyuyla, vitrinimizdeki kardeşlerimiz olarak bizleri temsil ettiniz ve yüz akımız oldunuz." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da çalışanların bayramını tebrik ederek, ulaşım alanında görev yapan personellerin belediyelerin vitrini olarak gördüklerini kaydetti.

Programa Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil
