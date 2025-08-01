Başkan Büyükkılıç, TÜGVA'nın düzenlediği "Yaz Okulları Şenliği"ne katılacak Kayseri heyetini uğurladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği "Yaz Okulları Şenliği" programına katılmak üzere, 18 otobüsle İstanbul'a yola çıkan 1000 kişilik Kayseri heyetini uğurladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği "Yaz Okulları Şenliği" programına katılmak üzere, 18 otobüsle İstanbul'a yola çıkan 1000 kişilik Kayseri heyetini uğurladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, programa katılmak üzere İstanbul'a yola çıkan heyete hayırlı yolculuklar diledi.

Gençlerle yakından ilgilenen Büyükkılıç, "Sizlerin bu tablosunu görünce üniversite yıllarımızda zincirler kırılsın Ayasofya açılsın diyorduk. Başkomutan zincirleri kırdı, Ayasofya'yı açtı. Bizim için bu bir Kızılelma'ydı. İyi ki varsınız, alnınızdan öpüyoruz. Dualarımız sizlerle." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yola çıkacak heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kayseri'den selam götüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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