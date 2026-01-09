Haberler

Başkan Büyükkılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçilerinin gününü kutlayarak, medyanın demokrasi ve toplumsal bilinç üzerindeki önemli rolüne dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru ve vicdanı olduğunu belirterek, tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Basının doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşın sesi olmaya devam ettiğini dile getiren Büyükkılıç, basının yalnızca haber aktaran bir mecra değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve demokrasi kültürünün gelişmesinde etkin bir güç olduğuna dikkati çekti.

Büyükkılıç, basının halkın gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu vurlayarak, "Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının en önemli paydaşlarından biri olan medya, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Basın, demokrasinin vicdanıdır. Yöneticisinden muhabirine, kameramanından editörüne kadar tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
