Haberler

Başkan Büyükkılıç'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, daha güçlü bir Türkiye için emeğini, alın terini esirgemeyen, yuvasına, evlatlarına helalinden ekmek götürmenin gayretinde olan tüm işçi ve emekçilerin gününü kutladığını belirtti.

Kalkınmanın, güçlenmenin ve gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmanın tek yolunun üretmekten geçtiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bir toplumun ilerleyişi, gelişmesi ve kalkınmasında en önemli etken üretimdir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tarım ve hayvancılıktan sanayiye, bilim ve teknolojiden eğitime, her alanda planlı ve programlı bir üretim, şehrimiz ve ülkemizin şahlanışını güçlendiren yegane güçtür. Elbette bu gücün mimarları da fedakarca emek ve alın terini bu ülkeye adamış işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Şehrimizin üretim gücünün temel taşı olan işçi ve emekçi kardeşlerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sanayi ve ticaretten, tarım ve hayvancılığa kadar her alanda üretenin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol da tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

