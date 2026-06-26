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Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde incelemelerde bulundu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Kazık çalışmalarının yüzde 75'inin tamamlandığını belirten Büyükkılıç, projenin yıl sonunda trafiğe açılmasının planlandığını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde süren çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, bölgede yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çalışmaların kazasız belasız bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Projede çalışmalar başlamadan önce trafiğin aksamaması yönünde Büyükşehir Belediyesi tarafından tedbirlerin alındığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gerek yüklenici firmamız gerek müşavir firmamızla yaptığımız görüşme, değerlendirme ve bizim ekibimizin de işin üzerinde hassasiyetle durduğu boyutuyla seyrinde gidiyor. Kazıklarla ilgili çalışmalar yüzde 75'lere gelmiş durumda. 15 Temmuz itibarıyla inşallah kazıklarla ilgili çalışmanın biteceği yönünde bilgi verdiler. Tabii kamuoyunun en çok merak ettiği boyutu proje zamanında bitecek mi? İnşallah daha önce kamuoyuna verilen söz doğrultusunda bir aksama gözükmüyor. Yıl sonuna trafiğe açılacağı yönündeki kanaatimizi sürdürüyoruz. Yüklenici firmamızı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum."

Büyükkılıç, şantiye sahasında görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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