Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kariyer Günleri" programı kapsamında Fevzi Çakmak Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katılan Büyükkılıç, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik yatırım, proje ve hizmetlerinden bahsederken, kendi hayat tecrübelerini de paylaşarak öğrencilere kariyer yolculuklarında tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir olduklarını kaydetti.

Amaçlarının gençleri teşvik etmek, sporla buluşturmak, Kayseri'yi spor alanında cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirten Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak 35 sosyal ve spor tesisi ile hizmet verdiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, gelen talep üzerine öğrencilere Çanakkale gezisi sözü verdi.

Programa, Büyükkılıç'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, Okul Müdürü Seyit Efeoğlu, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.