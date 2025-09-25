Haberler

Başkan Büyükkılıç, İncesu'daki Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Başkan Büyükkılıç, İncesu'daki Altyapı Çalışmalarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesindeki sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, projelerin planlı ve sürdürülebilir olduğuna vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde devam eden sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, beraberindeki İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'le Üçkuyu Mahallesi'ndeki sıcak asfalt ve İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmalarını takip eden Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilçelerle uyumlu bir çalışma anlayışı içerisinde yatırımları planlı ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirdiklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Değerli başkanımızla istişare etmek suretiyle köylerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçları olan hizmetleri getirme yönünde gayret gösteriyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Ekibimizi kutluyoruz, teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı İlmek ise Büyükkılıç'a hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler

Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.