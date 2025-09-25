Başkan Büyükkılıç, İncesu'daki Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde devam eden sıcak asfalt ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, beraberindeki İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'le Üçkuyu Mahallesi'ndeki sıcak asfalt ve İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmalarını takip eden Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilçelerle uyumlu bir çalışma anlayışı içerisinde yatırımları planlı ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirdiklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Değerli başkanımızla istişare etmek suretiyle köylerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçları olan hizmetleri getirme yönünde gayret gösteriyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Ekibimizi kutluyoruz, teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı İlmek ise Büyükkılıç'a hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.