Kayseri'de elektrikli otobüs test sürüşü yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte toplu taşımada sürdürülen yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında şehiriçi ulaşımda kullanılması planlanan 12 metrelik elektrikli otobüsün test sürüşüne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen mini test sürüşüne, Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut ve Ulaşım AŞ yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin enerji üretim yatırımlarıyla dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde ulaşım konforunu artırmak, daha çevreci ve modern bir toplu taşıma altyapısı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize güvenli, konforlu ve doğru hizmeti sunmak adına şehrimizin geleceğine değer katacak adımlar atmaya devam ediyoruz."

Kentte toplu taşımada dönüşüm sürecinin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Büyükkılıç, çevre dostu ulaşım projeleriyle şehrin geleceğine değer katacak adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ayrıca, test sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilecek teknik veriler ve performans doğrultusunda aracın toplu ulaşıma sistemine entegrasyonuna yönelik değerlendirme yapılacak.