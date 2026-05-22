Haberler

Kayseri'de elektrikli otobüs test sürüşü yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çevreci ulaşım hedefiyle 12 metrelik elektrikli otobüsün test sürüşüne katıldı. Araç, performans değerlendirmesi sonrası toplu taşımaya entegre edilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte toplu taşımada sürdürülen yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında şehiriçi ulaşımda kullanılması planlanan 12 metrelik elektrikli otobüsün test sürüşüne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen mini test sürüşüne, Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut ve Ulaşım AŞ yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin enerji üretim yatırımlarıyla dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde ulaşım konforunu artırmak, daha çevreci ve modern bir toplu taşıma altyapısı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize güvenli, konforlu ve doğru hizmeti sunmak adına şehrimizin geleceğine değer katacak adımlar atmaya devam ediyoruz."

Kentte toplu taşımada dönüşüm sürecinin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Büyükkılıç, çevre dostu ulaşım projeleriyle şehrin geleceğine değer katacak adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ayrıca, test sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilecek teknik veriler ve performans doğrultusunda aracın toplu ulaşıma sistemine entegrasyonuna yönelik değerlendirme yapılacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni resmen yürürlükte
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!