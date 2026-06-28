Başkan Büyükkılıç, NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilere diplomalarını verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Büyükkılıç, davetlerinden dolayı okul yönetimine teşekkür etti ve yeni mezun gençlere kariyerlerinde başarılar diledi.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu da mezun öğrencileriyle iftihar ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, öğrencilere diplomalarını verdi, dereceyle mezun olan öğrencilerden birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye de akıllı saat hediye etti.