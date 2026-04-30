Başkan Büyükkılıç, Develi'ye yapılan içme suyu altyapı yatırımını inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesine yapılan içme suyu altyapı yatırımını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 milyon lira yatırımla 26 kilometrelik içme suyu altyapısı tamamlanan projeyi inceleyen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nce Çomaklı Mahallesi'nde yürütülen çalışmayla, mahallenin 50 yıllık içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Amaçlarının insanların buralarda üreterek, kendine yeten mahalle, kendine yeten ilçe, kendine yeten şehir ve kendine yeten ülke olması yönünde çaba göstermek olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Büyükkılıç'a incelemede, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile ilgili yetkililer eşlik etti.