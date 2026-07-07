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Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda 16 bin metrekarelik alanda devam eden bazalt taş kaplama ve altyapı yenileme çalışmalarını yerinde denetledi. Çalışmaların etaplar halinde yürütüldüğünü ve kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meydanda 16 bin metrekarelik alanın zemin altyapısı yenilenerek bazalt taş kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükkılıç, çalışma alanında incelemelerde bulundu. Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, meydandaki çalışmaların yaya ulaşımını ve esnafın faaliyetlerini aksatmamak amacıyla etaplar halinde yürütüldüğünü belirtti.

Meydandaki düzenlemeyi kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Büyükkılıç, zemin yenileme ve aydınlatma çalışmalarıyla alanın daha ferah bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Büyükkılıç, incelemenin ardından bölgedeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: AA / Furkan Bozkurt
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