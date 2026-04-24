Başkan Büyükkılıç, 11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 11. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi'nde akademisyenler ve sağlık profesyonelleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi kapsamında hekimler, akademisyenler ve tıp öğrencileriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kongrede olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kayseri'nin kadim medeniyetler şehri olduğun anlatan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ve Tıp Fakültesi'nin dünyaya ve Türkiye'ye hitap ettiğini kaydetti.

Programa Büüykkılıç'ın yanı sıra Kongre Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan da katılım sağladı.