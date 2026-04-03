Soruşturma dosyasına girdi: İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan vurgunun şeması

Soruşturma dosyasına girdi: İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan vurgunun şeması Haber Videosunu İzle
Soruşturma dosyasına girdi: İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan vurgunun şeması
Bursa’da 57 kişinin gözaltına alındığı 16 milyar TL’lik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in örgüt lideri olarak yer aldığı iddia edilen bir örgüt şeması ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında aracıların, "Büyük Adam" olarak hitap ettikleri, ismini söylemedikleri kişinin ise Mustafa Bozbey olduğu belirtildi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 57 kişi rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Soruşturmada suç gelirlerinin toplam işlem hacmi 16 milyar TL olarak tespit edildi ve 213 taşınmaz ile 35 araca el konuldu.
  • Müteahhit ifadelerine göre proje onayları için 14 milyon TL ve 3 daire karşılığında rüşvet anlaşması yapıldığı iddia edildi.

Bursa’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren MASAK incelemeleri sonucunda suç gelirlerinin toplam işlem hacminin 16 milyar TL’yi bulduğu, ayrıca 213 taşınmaz ve 35 araca el konulduğu belirtildi.

ÖRGÜT ŞEMASI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan örgüt şemasında, Mustafa Bozbey’in “örgüt lideri” konumunda yer aldığı iddia edildi. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, rüşvet mekanizmasının yalnızca belediye içinde değil, akraba ilişkileri ve üçüncü kişiler üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla yürütüldüğü öne sürüldü.

MÜTEAHHİTLERİN İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada yer alan müteahhit ifadelerinde, proje onayları için yüksek miktarlarda para ve gayrimenkul talep edildiği iddiaları yer aldı. Bir müteahhit, 2018 yılında proje onayı için başlangıçta 20 milyon TL ve 5 daire istendiğini, pazarlık sonucu 14 milyon TL ve 3 daire karşılığında anlaşıldığını, paranın ise elden teslim edildiğini öne sürdü. Aynı ifadede, belediye işlemlerinin “çantacı” olarak tabir edilen aracılar üzerinden yürütüldüğü, bu kişilerin “Büyük Adam” olarak bahsettikleri ismin Mustafa Bozbey olduğu iddia edildi. Başka bir müteahhit ise ruhsat işlemleri için daire talep edildiğini, bazı ödemelerin nakit yerine farklı yollarla gerçekleştirildiğini öne sürdü. İhaleler kapsamında rüşvet taleplerinin olduğu, ödemelerin farklı yöntemlerle yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

PARA TRAFİĞİNİ ESKİ ÖZEL KALEMİ YÖNETTİ

Soruşturma dosyasına göre, bazı para transferlerinin eski özel kalem müdürü üzerinden gerçekleştirildiği ve çeşitli kişi ile kurumlara aktarıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda farklı tutarlarda para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan bazı şirketlerin, usulsüz imar artışı karşılığında araç hibesi yaptığı iddiaları da dosyada yer aldı.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAbdullah:

İBB savunmalarıyla , yapılan iftiralarla ilgili tek satır yok. Bursayla ilgili iftira var

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

muhalifim ama bu adam ailesinden birini aldığı gün belliydi bugünlerin olacağı

Haber YorumlarıOguz Ugur Aygun:

İbb savunması mı eko tiyatro yapıyor içerde şov peşinde sorulan sorulara cevap mı veriyor ki yayınlasın millet sence cevap verseler halk Tv ve Sözcü akşama kadar yayın yapmaz mı ? Herkes herşeyin farkında özel de farkında aradan sıyrılıp kendini aday yapmanın peşinde

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

hep halkın sırtına binin bir gün halk'ta yspacağını bilir

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bu tabloda halktan cok insan var... halkin kendi zaten meyilli bu islere... pozisyona gelen hemen basliyor ne yapabilirse...

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bu beldiyeye aileainden birini aldığı gün özgür efendi bunun ipini çekecekti ama göz yumdu ve durum ortada şimdi

Haber Yorumlarıugur karakaya:

belediyeler çiftlik olmuş. kapat gitsin hepsini. resmi kurumlar da iş yapıyo belediye siyaset olmadan.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

