Başkan Bilgin, öğretmenlerle bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Belediye tarafından kentte bir restoranda düzenlenen programa katılan Bilgin, öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin kutsal bir görev yaptığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Eğitim ihmal edilmeyecek, sadece bir kurum üzerine yüklenecek bir sorumluluk değildir. Ülkemizde son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim alanında devasa hizmetlere imza atıldı. Daha da iyilerini yapabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bizler yerel yönetimler olarak maddi ve manevi ne yapılması gerekiyorsa eksik olan her konuda sizlerin yanınızda olmaya, sizlere destek olmaya, sizlerin emrinde olmaya devam edeceğiz."

Kendilerine her zaman büyük destek veren Bilgin'e teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ise "Şehrin imarında göstermiş oldukları hassasiyet, ortaya koydukları eserler ve hizmetlerin beraberinde neslin ihyası noktasında da aynı hassasiyeti gösterdikleri için Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.