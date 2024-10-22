Başkan Bayram, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bayram, belediye sosyal tesisindeki programda, muhtarların yerel yönetimdeki önemine dikkati çekti.

Muhtarların mahallelerindeki vatandaşlarla birebir ilişki içerisinde olduğunu aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Onların sorunlarını, talep ve önerilerini dinliyorsunuz. Bir anlamda belediyemizin gözü kulağısınız. Biz de mahallerimize en güzel hizmeti götürmek için gece gündüz uğraşıyoruz. Bunları yaparken de mahalle ziyaretlerimiz, sizlerden gelenler bizlere yol gösteriyor. Belediye imkanları ölçüsünde ekiplerimizle çözüm üretiyoruz. Güzel Doğanşehirimizin daha güzel ilçe olması için birlik beraberlik içinde, el ele verip çalışacağız."

Programa Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sema, Muhtarlar ve MASKİ Doğanşehir sorumlusu katıldı.