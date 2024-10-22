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Başkan Bayram, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Başkan Bayram, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
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Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, mahalle muhtarlarıyla buluşarak yerel yönetimde muhtarların önemini vurguladı ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretme konusunda ortak çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bayram, belediye sosyal tesisindeki programda, muhtarların yerel yönetimdeki önemine dikkati çekti.

Muhtarların mahallelerindeki vatandaşlarla birebir ilişki içerisinde olduğunu aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Onların sorunlarını, talep ve önerilerini dinliyorsunuz. Bir anlamda belediyemizin gözü kulağısınız. Biz de mahallerimize en güzel hizmeti götürmek için gece gündüz uğraşıyoruz. Bunları yaparken de mahalle ziyaretlerimiz, sizlerden gelenler bizlere yol gösteriyor. Belediye imkanları ölçüsünde ekiplerimizle çözüm üretiyoruz. Güzel Doğanşehirimizin daha güzel ilçe olması için birlik beraberlik içinde, el ele verip çalışacağız."

Programa Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sema, Muhtarlar ve MASKİ Doğanşehir sorumlusu katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel

Yerel Yönetim Mehmet Bayram Doğanşehir Politika Güncel Yaşam

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