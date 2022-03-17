Başkan Aslan'dan, Milletvekili Özkan'a ziyaret - Haberler

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Başkan Aslan'dan, Milletvekili Özkan'a ziyaret

Bültenler - Güncel
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Başkan Aslan'dan, Milletvekili Özkan'a ziyaret

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı ve Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aslan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

MERSİN (Bültenler) - Kuruluşunun 36'ncı yılını kutlayan Haberci Gazetesi'ne Şubat ayı içerisinde CHP Gençlik Kolları tarafından iki defa düzenlenen saldırı saldırı sonrası gazeteye birçok farklı alandan destek ziyaretleri yapılmıştı.

Ak Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'da yaşanan olaylar sonrası Haberci Gazetesi'ne ziyarette bulunarak desteklerini iletmişti.

Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aslan, verdiği desteklerden ötürü AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Burada açıklama yapan Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aslan, bu süreçte gazeteyi ziyaret edip desteklerini esirgemeyen ayrıca yaşananları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirerek verdiği katkı dolayısı ile teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Milletvekili Özkan ise ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Bültenler / Güncel

Milletvekili, Hacı Özkan, AK Parti, Mersin, Güncel, Haberler

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