Başkale Kaymakamı Yaz Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Erdoğan, İlçe Müftüsü İbrahim Demir ile Büyük Camide yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencileri ziyaret etti.

Kurstaki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.